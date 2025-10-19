Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi Ziyareti

Ziyaret Detayları

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş'ın "barış sürecini" desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması."

Tuncer Bakırhan ise Demirtaş'ın sürece büyük katkı sunacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.

