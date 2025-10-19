Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi Ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi cezaevinde ziyaret etti; görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 13:59
Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi Ziyareti

Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi Ziyareti

Ziyaret Detayları

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş'ın "barış sürecini" desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması."

Tuncer Bakırhan ise Demirtaş'ın sürece büyük katkı sunacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Bielefeld'de
2
Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı
3
Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sürüyor
4
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Gazeteciye Saldırı ve Arbede
5
Floor Curling Cezaevlerinde: Erzurum'da 371 Hükümlü Sporla Tanıştı
6
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
7
Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)