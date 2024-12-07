DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.796,85 1,52%

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor. 170 eser sergileniyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:47
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı

Hattat Efe, sergi açılışında sanatseverleri etkileyen bir serüvenin onları beklediğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den Destek

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Efe'nin son 3 yılda yarattığı daha önce hiç sergilenmemiş 170 eser bu sergide yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta sanatın her şehre yakıştığını ancak en çok İstanbul'a yakıştığını ifade etti.

Gül, İstanbul'un kültür, sanat ve edebiyat programlarıyla daha da güzelleştiğini belirterek, "Sizlerin bu etkinliklere ilgisi, katılımı olduğu müddetçe sanatçılarımız bu tür etkinlikleri daha çok yapacaklardır. Şehir güzel, sanat güzel, kültür güzel." dedi.

Efe'nin Anlamlı Mesajı

Hattat Mustafa Cemil Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sergi benim gözbebeğim" diyerek duygularını ifade etti. "Birçok ayet ve kelimenin yer aldığı sergi, Kur'an-ı Kerim'in insanları uyarıcı ve teşvik edici ayetlerini sergileyerek, İslam'ın insanlık için ne kadar güzel bir şey olduğunu göstermeyi amaçlıyor," dedi.

Efe, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nin sanatseverler için ulaşım açısından çok uygun bir mekan olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Burada sanatseverleri başından sonuna kadar çok güzel bir serüven bekliyor. Eğer eserleri okuyup onlarla hemhal olurlarsa çok değerli bir bilgiyle buradan çıkacaklar."

Antika Eşya Sergisi de Var

Açılışta, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuşma yaptı. Ayrıca, koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundan Hüsn-i Hat Sanatı ile ilgili birçok antika eşya da sergileniyor. Hokka ve divitler ile hat makasları, hattat sandıkları, maktalar ve özel hat kalemtraşları da sergide yer alıyor.

Sergi, 18 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray...

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Efe'nin daha önce görülmemiş 170 eserinin yer aldığı sergi, sanatçının son 3 yılda yaptıklarından oluşuyor.

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray...

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Efe'nin daha önce görülmemiş 170 eserinin yer aldığı sergi, sanatçının son 3 yılda yaptıklarından oluşuyor.

İLGİLİ HABERLER

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama
2
Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino'nun Kırşehir Ziyareti
3
Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'
4
Trump'tan Suriye Açıklaması: 'Dahil Olmayın!'
5
Gazze'deki Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı: 7 Merkez Kullanılamaz Hale Geldi
6
Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'
7
Doha Forum 2024'te Filistin İçin Acil Çözüm Paneli

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!