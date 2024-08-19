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Hava Araçları Yangınlarla Mücadelede 6 Bin 887 Saat Uçtu

Türkiye, 2024 yılından bu yana yangınlarla mücadele için hava araçlarıyla etkili bir çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:02
Hava Araçları Yangınlarla Mücadelede 6 Bin 887 Saat Uçtu

Yangınlar ve Hava Araçları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ülke genelinde meydana gelen yangınlara karşı hava araçlarının önemli bir rol oynadığını duyurdu.

Uçuş Süresi ve Yapılan Sortiler

Bu süreçte, hava araçları toplam 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi. Yangınla mücadele kapsamında toplam 24 bin 335 sorti yapılarak, alevlerin söndürülmesi için 88 bin 345 ton su havadan atıldı.

Yangın Sayısı ve Mücadele

Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de 5 bin 314 yangın çıktığı, bunların 2 bin 424'ünün orman yangını olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı, "Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor," mesajını iletti.

Görseller ve Paylaşımlar

Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına dair görüntülere de yer verildi.

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