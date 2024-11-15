Hava Kirliliği Akciğer Kanseri Riskini Artırıyor

Hava kirliliği, akciğer kanseri riskini %10 oranında artırarak büyük bir sağlık sorunu haline geliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) Koordinatörü Deniz Gümüşel, hava kirliliği kaynaklı akciğer kanseri ölümlerinin dünya genelinde %18,56 olduğunu belirtti. Sanayileşme ve insan aktiviteleriyle artan dış mekan hava kirliliği, bu hastalığın en önemli etkenleri arasında yer alıyor.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Kasım ayı, tüm dünyada "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor. 17 Kasım ise özel olarak "Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" olarak kutlanmakta. Tütün kullanımı ve hava kirliliği, akciğer kanserinin önde gelen nedenleri arasında kabul ediliyor. THHP'nin her yıl yayımladığı Kara Rapor'a göre, 2022 yılında Türkiye'de 68 bin 440 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hava Kirliliği ve Ölüm Oranları

Hava kirliliği sonucu en çok ölüm, İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirlerde kaydedilirken, %41,11 ile hava kirliliğinin en üst sırada yer aldığı il Hakkari oldu. Deniz Gümüşel, hava kirliliğinin, özellikle fosil yakıt kullanımı, sanayi, inşaat ve tarım faaliyetleri kaynaklı olduğunu vurguladı.

Kadınlar ve Hava Kirliliği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Akın Kabalak, hava kirliliğinin kadınları daha fazla etkilediğini belirterek, hava yollarının toksik maddelere maruz kalmasının kanser riskini artırdığını söyledi.

Çözüm Önerileri

Kabalak, hava kirliliği ile mücadelede sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durulmasını, asbest içeren malzemelerin kullanımının önlenmesini ve orman yangınlarının önlenmesi için önlemler alınmasını önerdi. Ayrıca, hava kirliliğine yol açan işletmelerin denetlenmesi ve uluslararası iş birliği çağrısı yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.