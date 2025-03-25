Hava Kirliliği Beşin Sağlığını Tehdit Ediyor: Yaşlanmayı Hızlandırabilir!

Tayvanlı bilim insanları, hava kirliliğinin beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:56
Hava Kirliliği Beşin Sağlığını Tehdit Ediyor: Yaşlanmayı Hızlandırabilir!

Tayvan'dan Çarpıcı Araştırma Sonuçları

Tayvanlı bilim insanları, hava kirliliğinin solunum yolu aracılığıyla bağışıklık sistemini uyararak iltihaplanmalara yol açabileceğini ve bunun sonucunda beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmanın Detayları

Tayvan'daki Ulusal Yang Ming Chiao Tung Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 60 yaş üzerindeki 412 sağlıklı bireyden alınan veriler incelendi. Araştırmacılar, hava kirliliğinin beyindeki kan damarlarında hasara yol açarak beyin sağlığını nasıl etkilediğini gözlemledi.

İyileşme Belirtileri

Beyin yapısındaki değişiklikleri analiz etmek amacıyla bilişsel testler ve MR taramaları gerçekleştiren araştırmacılar, havadaki ince partikül (PM2.5) kirliliği ve azot dioksit (NO2) yoğunluğu azaldığında, kişilerin dikkat ve hafızadan sorumlu beyin bölgelerinde olumlu yapısal değişiklikler olduğunu vurguladı.

Bilimsel Boşluğu Dolduran Çalışma

Araştırmalardan Yi-Fang Chuang, hava kirliliğinin uzun süre bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olarak kabul edildiğini belirtirken, beyin üzerindeki yapısal etkisini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğunu kaydetti. Chuang, "Çalışmamız, yaşlılarda beyin sağlığını ve bilişsel işlevi geliştirme potansiyeli olan daha iyi hava kalitesinin faydalarını ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

Araştırmanın bulguları, uluslararası düzeyde saygın bir dergi olan Environment International'da yayımlandı.

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