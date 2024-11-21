Hava Kirliliği Göz Sağlığını Tehdit Ediyor: PM Konsantrasyonu Arttıkça Başvurular Artıyor

Artan Hava Kirliliği, Göz Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Colorado Üniversitesi tarafından yapılan devrim niteliğindeki bir araştırma, hava kirliliği seviyelerinin yükselmesiyle göz hastalıkları için sağlık kurumlarına yapılan başvuruların da arttığını kesin verilerle ortaya koydu. 16 Kasım'da Science Daily'de yayımlanan çalışmaya göre, günlük PM10 konsantrasyonu olarak bilinen hava kalitesi göstergesi, metreküpte 45 mikrogram olması gerekirken 110 mikrograma kadar yükseldiği zaman, hasta sayısının ortalamadan 2,2 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Hava Kirliliği ve Göz Rahatsızlıkları Arasındaki Bağlantı

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Özgür Yaşar, hava kirliliğinin ciddi göz hastalıklarına neden olabileceğini belirtti. Gözlerdeki aşırı hassasiyet, özellikle çevresel faktörlere duyarlılığı artırıyor. Araştırmanın başyazarı Jennifer Patnaik, Dünya Sağlık Örgütü'nün iklim değişikliğini 'insanlık için en büyük sağlık tehdidi' olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, iklim değişikliği ile hava kirliliğinin göz sağlığı üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Göz Hastalıklarının Artışı ve Çevresel Faktörler

Araştırma, Denver metropol bölgesindeki PM konsantrasyonları ile gözde tahriş ve alerji şikayetleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Hava kirliliğine bağlı olarak, kurum göz sendromu ve konjonktivit gibi rahatsızlıkların yaygın olarak görüldüğü kaydedildi. PM10 ve PM2,5 gibi partikül maddelerin, göz üzerinde tahrişe ve iltihaplanmalara yol açtığı belirtildi.

Bilinçli Korunma Yöntemleri

Dış atmosferdeki kirleticilerin göz sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunan Yaşar, hava kirliliği yüksekken dışarı çıkılmamasını tavsiye etti. Böyle durumlarda yüz ve göz çevresinin bol suyla yıkanmasının, kirleticilerin etkisinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, UV ışınlarının göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ise yaz aylarında UV koruyucu güneş gözlüğü kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, göz sağlığını tehdit eden hava kirliliği, bireylerin yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Bu nedenle, halkın bilinçlendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması şart.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.