DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Hava Kuvvetleri A400M'iyle AFAD ve Kızılay Yardımını Afganistan'a Gönderdi

Hava Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay'ın deprem yardımını A400M kargo uçağıyla Kayseri/Erkilet'ten Afganistan'ın Kunar vilayetine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:26
Hava Kuvvetleri A400M'iyle AFAD ve Kızılay Yardımını Afganistan'a Gönderdi

Hava Kuvvetleri A400M'iyle AFAD ve Kızılay Yardımını Afganistan'a Gönderdi

Kayseri/Erkilet'ten havalanan kargo uçağı depremzedelere yardım taşıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi kargo uçağı, AFAD ve Kızılay tarafından Afganistan'daki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere havalandı.

Uçağın, Kayseri/Erkilet Havalimanından kalkış yaptığı ve yardım malzemelerinin Afganistan'ın Kunar vilayetine sevk edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin deprem felaketinden zarar gören halkına geçmiş olsun dilekleri iletildiği kaydedildi.

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti
7
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş