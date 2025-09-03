Hava Kuvvetleri A400M'iyle AFAD ve Kızılay Yardımını Afganistan'a Gönderdi

Kayseri/Erkilet'ten havalanan kargo uçağı depremzedelere yardım taşıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi kargo uçağı, AFAD ve Kızılay tarafından Afganistan'daki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere havalandı.

Uçağın, Kayseri/Erkilet Havalimanından kalkış yaptığı ve yardım malzemelerinin Afganistan'ın Kunar vilayetine sevk edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin deprem felaketinden zarar gören halkına geçmiş olsun dilekleri iletildiği kaydedildi.

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.