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Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Samsun'dan İstanbul'a kalp grefti taşınan ambulans uçakla acil organ nakli gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:03
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Hava Kuvvetleri'nin Acil Organ Taşımacılığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için önemli bir görev üstlendi. Samsun'dan havalanan bu uçak, İstanbul'a kritik bir kalp greftiyle uçtu.

Organ Nakli Uygulaması

9 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla, organ nakli bekleyen hasta için kalp grefti, hızlı ve güvenli bir şekilde İstanbul'a ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için 9 Ekim'de Çarşamba/Samsun'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." Bu tür organizasyonlar, hayat kurtaran öneme sahip operasyonlar arasında yer almakta.

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