Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ın Güneyinde Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımı ile Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.