Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Birleşik Krallık'ı Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Birleşik Krallık'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi daveti üzerine Birleşik Krallık'ı ziyaret etti. Ziyaret, 18-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin, Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargahı ile RAF Coningsby Hava Üssü'nü ziyaret ettiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Orgeneral Kadıoğlu'nun mevkidaşı Sir Richard Knighton ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı önünde çektirdiği fotoğraf da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi daveti üzerine Birleşik Krallık'ı ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ın resmi daveti üzerine Birleşik Krallık'ı ziyaret etti.