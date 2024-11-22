Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Korgeneral Hinds'i Kabul Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds ve beraberindeki heyeti, 21 Kasım 2024 tarihinde makamında kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sağda), Amerika Birleşik Devletleri Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds'i (sağ 2) kabul etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (sağda), Amerika Birleşik Devletleri Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds'i (sağ 2) kabul etti.