Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'ndan Katar Ziyareti

Katar'daki Hava Unsur Komutanlığına Ziyaret

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'da yeni kurulan Hava Unsur Komutanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile duyuruldu.

Yeni Hava Unsur Komutanlığı

Orgeneral Kadıoğlu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde daimi olarak konuşlanmakta olan yeni Hava Unsur Komutanlığı'nı ziyaret ederek, önemli temaslarda bulundu.

İlk Uçuş Deneyimi

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sırasında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Ahmad Al-Mannai ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulundu.