Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Konya ve Batman'da Denetimde

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs ile Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:39
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Konya ve Batman'da Denetimde

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Konya ve Batman'da denetim yaptı

Komutanlık ziyaretleri yerinde değerlendirildi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya ve Batman illerinde planlı inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Konya'da gerçekleştirilen ziyarette, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve hazırlık durumları yerinde incelendi. Komutanlık personeliyle yapılan görüşmelerde operasyonal hazırlık ve eğitim konuları ele alındı.

Batman'daki program kapsamında ise 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ziyaret edildi ve insansız hava araçlarına yönelik operasyonel hazırlıklar değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun her iki üs komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı