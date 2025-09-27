Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Konya ve Batman'da Denetimde

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Konya ve Batman'da denetim yaptı

Komutanlık ziyaretleri yerinde değerlendirildi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya ve Batman illerinde planlı inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Konya'da gerçekleştirilen ziyarette, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve hazırlık durumları yerinde incelendi. Komutanlık personeliyle yapılan görüşmelerde operasyonal hazırlık ve eğitim konuları ele alındı.

Batman'daki program kapsamında ise 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ziyaret edildi ve insansız hava araçlarına yönelik operasyonel hazırlıklar değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun her iki üs komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.