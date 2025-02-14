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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:53
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Akdeniz Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu önemli faaliyet hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada Neler Dendi?

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Bu tür eğitim uçuşları, Hava Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenmektedir ve bölgedeki askeri varlığın güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

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