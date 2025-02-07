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Hava Kuvvetleri'nden Acil Karaciğer Grefti Uçuşu: İstanbul'dan Malatya'ya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, acil organ nakli için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:39
Hava Kuvvetleri'nden Acil Karaciğer Grefti Uçuşu: İstanbul'dan Malatya'ya

Hava Kuvvetleri'nden Önemli Bir Uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın, İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti taşıyarak büyük bir başarı sağladığını duyurdu.

Acil Organ Nakli İhtiyacı

Yapılan açıklamada, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için gerçekleştirilen bu önemli hava ulaşımının detaylarına da yer verildi. MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri belirtildi.

Bu tür acil taşımalar, sağlık alanındaki kritik durumlarda hızlı müdahale etme kapasitesini arttırmakta ve vatandaşlar için hayati öneme sahiptir.

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