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Hava Kuvvetleri'nden Acil Organ Nakli: Karaciğer Grefti Uçakla Taşındı

Hava Kuvvetleri ambulans uçağı, Ordu'dan Erzincan'a acil organ nakli için karaciğer grefti taşıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:39
Hava Kuvvetleri'nden Acil Organ Nakli: Karaciğer Grefti Uçakla Taşındı

Hava Kuvvetleri'nden Acil Organ Nakli

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için hayati bir operasyona imza attı. Ordu'dan Erzincan'a hareket eden ambulans uçak, karaciğer greftini başarıyla ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ordu'dan Erzincan'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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