Hava Kuvvetleri'nden Acil Organ Nakli Uçuşu

Hava Kuvvetleri'nden Önemli Bir Görev

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir hasta için yapılan hızlı kurtarma operasyonunu duyurdu.

Ankara'dan Mersin'e Kalp Grefti Uçuşu

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ankara'dan Mersin'e kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." şeklinde ifadeler yer aldı. Bu anlamlı görev, Hava Kuvvetleri'nin toplum sağlığına katkı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Ankara'dan Mersin'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Ankara'dan Mersin'e kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.