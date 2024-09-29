Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de Eğitim Faaliyetleri

Hava Kuvvetleri'nden Eğitim Görevi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında düzenlediği eğitim faaliyetlerine dikkat çekti.

Eğitim Faaliyetleri Detayları

25 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bu önemli eğitim görevine ait görüntüler de paylaşıldı. Bu tür faaliyetler, hava güçlerinin hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası işbirliğini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Bakanlığın Açıklaması:

“Uçaklarımız, belirlenen görevleri başarıyla icra ederek havacılık yeteneklerimizi daha da geliştirmektedir.”