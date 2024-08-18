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Hava Kuvvetleri'nin Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Bursa'dan alınan kalp grefti, Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile Ankara'ya ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:46
Hava Kuvvetleri'nin Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Hava Kuvvetleri'nden Acil Organ Nakli Hizmeti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir ambulans uçak, acil organ nakli ihtiyacı olan bir hastanın kalp greftini Bursa'dan alarak Ankara'ya ulaştırdı. Bu kritik operasyon, organ bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor.

Bakanlıktan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı duyuruda, "Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçağımızla Bursa'dan acil olarak organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için kalp grefti başarıyla Ankara'ya taşındı. Sayın vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Acı bekleyiş sona erdi.

Bu tür operasyonlar, organ nakli bekleyen hastalar için büyük önem taşıyor ve sağlık sisteminin multidisipliner yapısının bir göstergesidir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya...

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya...

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya...

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya...

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı.

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