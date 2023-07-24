Hava sıcak olunca vatandaş çileden çıktı: Belediyeden güldüren anons

Sıcaklık sebebiyle yaşanan sorunlarla meşhur olan Adana'dan yüzleri güldüren bir anons yapıldı! Belediye anonsu sosyal medyanın gündemine oturdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE ANONSU YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Vatandaşlar sıcak havalardan mağdur olmaya devam ederken rekor sıcaklıklarıyla bilinen Adana'da gölgede sıcaklık 39.2 dereceye yükseldi. Park ve bahçelerde ise 44 dereceye yükseldi. Vatandaşlar sıcaklıklardan bunalmışken hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükseldi.





Güneşe ateş edildiği haberleriyle gündeme gelen Seyhan Belediyesi aracıyla sokaklarda dolaşarak vatandaşlara anons yaptı. Sosyal medyada yüzleri güldüren anonsta şu sözlere yer verildi; 'Yurt genelinde etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın, güneşe ateş etmeyin, kanallarda çimmeyin.'