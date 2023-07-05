Hava sıcaklıkları arşa çıktı! 2050 yılı uyarısı geldi: Limit doluyor

Hava sıcaklıkları alarm veriyor! Küresel ısınma için 2050 yılına kadar verilen limit şimdiden dolmak üzere. Haziran ayı, rekor seviyede hava sıcaklıklarına ulaşarak kavurucu bir başlangıç yaptı. Birleşik Krallık ise kayıtlardaki en sıcak haziranını yaşadı. Uzmanlar, küresel iklim değişikliği için 2050 hedefine erken tarihlerde ulaşma riskinin arttığını belirtiyor.

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da en sıcak haziran yaşandı. Haziran ayı ortalama sıcaklığı 15,8 derece olarak ölçüldü ve bu, 1884'ten beri kaydedilen en yüksek değer olarak tarihe geçti. Bu, 1940 ve 1976'daki rekor haziran ayı sıcaklıklarının 0,9 derece üzerine çıktığı anlamına geliyor.





Met Office'ın bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle daha önceki haziran ayı rekor sıcaklığının aşılma ihtimalinin en az iki kat arttığını belirledi. Baş Meteorolog Paul Davies, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin rekor sıcaklıkların yaşanma ihtimalini artırdığını vurguladı.

2050 itibarıyla, daha önceki haziran ayı rekor sıcaklığının aşılma ihtimalinin yüzde 50 arttığı tahmin ediliyor. Ancak 2050 sonrası için bu ihtimal, sera gazı emisyonlarının ne kadar yüksek olacağına bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

Özellikle 10 Haziran tarihinde Birleşik Krallık'ta sıcaklık 32,2 dereceyi aşarak bu yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu durum, küresel ısınmanın etkilerinin giderek arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK TARİH VERİLDİ

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve 2050 hedefine ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve iklim dostu politikaların benimsenmesi, bu konuda atılması gereken adımlar arasında yer alıyor.

Hava sıcaklıklarındaki artışın etkileri her geçen gün daha da hissedilir hale geliyor. Toplum olarak iklim değişikliğine karşı duyarlılık ve bilinçlilik arttırılmalı, bireysel ve kolektif olarak sürdürülebilir çözümlere odaklanılmalıdır. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için harekete geçme zamanı gelmiştir.