Hava Sıcaklıkları Artarken Orman Yangını Uyarıları Artıyor

Orman Yangınları İçin Acil Önlemler

Mustafa Çalkaya - Hava sıcaklığının artışı ve nem seviyesinin düşmesi, ülkemiz genelinde yangın riski oluşturuyor. Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, köy köy ve mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları uyarmakta.

24 Saat Yıl Boyu Yangın Önleme Çalışmaları

Orman teşkilatının 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar, yangınların önlenmesi ve gerekli müdahalenin zamanında yapılmasını hedefliyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, ekipler araçlar üzerinden megafonlarla uyarılarda bulunuyor ve camilerden de topluluk bilgilendiriliyor. Anonslarda, "Anız yakılmamalı ve bahçe temizliğinde ateş kullanılmamalı" vurgusu yapılıyor. Yangın anında ise Alo 112 hattına hemen haber verilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Kurumlar Arası İşbirliği ve Teknolojik Altyapı

Yangınlarla mücadelede önleme aşamasında OGM, kendi teknolojik altyapısının dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak veri alışverişi sağlamaktadır. Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS), olası orman yangınlarını önceden tahmin ederek tedbir almaya yardımcı olmaktadır. Sistem, sıcaklık, rüzgar, yağış ve nem gibi verileri analiz ederek riskli bölgeleri anlık olarak haritalandırır.

Vatandaşlara Kritik Uyarlamalar

OGM yetkilileri, orman yangınlarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları çeşitli konularda uyarmakta. Rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapılmaması, sönmemiş sigara izmaritlerinin atılmaması ve tarımsal makinelerin dikkatli kullanılması gerektiği bildiriliyor. Aksi takdirde, yangın riski artmış olacak.

Riskli Bölgeler

Özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde meteorolojik koşullar yeni orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına zemin hazırlayabilir. OGM, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde risk oluşturacak düzeyde seyretmesini bekliyor.