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Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangınları ve Diğer Gelişmeler

Türkiye'de artan hava sıcaklıkları orman yangınlarını tetikliyor. Yaz dönemi ve ekonomi ile ilgili diğer önemli haberler burada.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:47
Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangınları ve Diğer Gelişmeler

Artan Sıcaklıklar Orman Yangınlarını Tehdit Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangın riski yüksek meteorolojik koşullar hakkında uyarıda bulundu. Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir gibi illerde yangın riski %70'e kadar çıkabiliyor. OGM ve AFAD, 10 gün boyunca ateşli piknikler ve sigara izmaritleri konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Sözleşmeli Şeker Pancarı Üretimi İle İstikrarlı Gelir

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Muhiddin Şahin, sözleşmeli üretimin pilot proje olarak öne çıktığını ve çiftçilere sağladığı avantajları vurguladı. Üreticiler, ürün fiyatları ve desteklerle ilgili bir sözleşme imzaladı.

Kaçakçıların Yakalanması İçin İhbar Hatları Aktif

Ticaret Bakanlığı, 6 ayda 2.3 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini duyurdu.

Konaklama Sektöründe İstihdam Artışı

Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışan sayısı %8.4 artışla 1 milyon 370 bine ulaştı, böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Aceleniz Olabilir: Riskli Binaların Güçlendirilmesi Gerekli

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, deprem riski olan 5 milyon konutun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. GYODER ve AYİDER da kentsel dönüşüm konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

İrlandalı Turist İBB'ye Dava Açtı

Bir metro durağında sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan İrlandalı turist, 902 avro hastane masrafı ve 500 bin lira manevi tazminat talep etti.

Yaz Kur'an Kurslarında 2.5 Milyon Öğrenci Eğitim Aldı

Ülke genelindeki Yaz Kur'an kursları, etkinliklerle dolu bir program sunarak çocuklara değer aktarımını hedefledi.

Yağışlar Geçen Yıla Göre Arttı

Temmuzda yağan yağışlar, geçen yıla göre %77 artış gösterdi. En fazla yağış Rize'de kaydedilirken, en az yağış Şanlıurfa'da oldu.

Depremzedelerin Hatıraları Unutulmaz

İstanbul'daki Marmara Depremi'nde görev alan görevli, zor anılarını belgeleriyle anlattı.

Sudan'daki Çocukların Krizi Derinleşiyor

UNICEF Sözcüsü James Elder, iklim krizi ve çatışmanın çocukları etkilediğini ve önümüzdeki aylarda ciddi tehlike yaşanabileceğini belirtti.

Yapay Zeka Programlarına Yoğun İlgi Var

Üniversitelerde yapay zeka alanına olan ilginin arttığını, öğrencilerin bu bölümlere yöneldiklerini vurgulayan Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zeka alanının kariyer potansiyelini artırdığını ifade etti.

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