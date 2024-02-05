Hava sıcaklıkları mevsim normallerini üstüne çıkıyor: Soğuk havalar etkisini kaybediyor mu? İşte yeni hafta için hava durumu tahminleri
Soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. MGM, sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağını ve bazı şehirlerde 20 dereceyi aşacağını duyurdu. NTV'de canlı yayına katılan Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 13 Şubat'a kadar sıcaklıkta büyük bir değişiklik olmayacağını ve hava sıcaklığının ortalamanın üstünde seyretmeye devam edeceğini belirtti.
MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzeyi ve doğusu bulutlu olacak, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in batısı ve doğusu ile Karadeniz kıyıları, (Malatya dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağış alacak, diğer bölgeler ise az ve parçalı bulutlu olacak.
Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak alacak, diğer bölgeler ise kar ve karla karışık yağmura maruz kalacak. İç ve doğu kesimlerde görüş mesafesi pus ve sis nedeniyle düşecek. Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda çığ oluşma riski var.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı bölgelerde sıcaklık 2 ila 4 derece yükselecek, diğer yerlerde ise sıcaklıkta büyük bir fark olmayacak.
RÜZGAR: Rüzgar çoğunlukla güney ve güneybatıdan esecek, arada sırada hızlanacak, Batı ve Orta Karadeniz'de bazen kuvvetli (30-50 km/sa) olacak.
Canlı yayına katılan Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 13 Şubat'a kadar sıcaklıkta büyük bir değişiklik olmayacağını ve hava sıcaklığının ortalamanın üstünde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Çalışkan, "Çok üşüten ve hızlı bir sıcaklık düşüsü yok. Ayın 15'ine kadar sıcaklıklar ortalamanın üzerinde." diye konuştu.
MARMARA
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.
EDİRNE 19°C
Az ve parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 15°C
Az ve parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
EGE
Az ve parçalı bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
A.KARAHİSAR 8°C
Az ve parçalı bulutlu
DENİZLİ 15°C
Az ve parçalı bulutlu
İZMİR 17°C
Az ve parçalı bulutlu
MANİSA 18°C
Az ve parçalı bulutlu
AKDENİZ
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, Doğu Akdeniz'in doğusu yağış alacak. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.
ADANA 18°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C
Az ve parçalı bulutlu
HATAY 13°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 16°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, doğu kesimleri ve Ankara'nın kuzeyi sabah saatlerinde kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.
ANKARA 8°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, kuzeyi yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI 11°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
KONYA 10°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, kıyıları yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek.
BOLU 9°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı
DÜZCE 16°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı
KASTAMONU 8°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı
ZONGULDAK 13°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, kıyıları yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karlı ve dik yamaçlarında çığ oluşma riski var.
ARTVİN °C, 6°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve bazen şiddetli kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmur
TOKAT °C, 10°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bulutlu olacak, Malatya hariç bölge geneli kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacak. Buzlanma, don ve sis görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunun karlı ve dik yamaçlarında çığ oluşma riski var.
ERZURUM 0°C
Bulutlu, arada sırada kar yağışlı
KARS -1°C
Bulutlu, arada sırada kar yağışlı
MALATYA 9°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu
VAN 2°C
Bulutlu, arada sırada karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, bölge geneli yağmur ve sağanak alacak, Diyarbakır ve Antep'in kuzeyi, Siirt'in doğusu karla karışık yağmurlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.
DİYARBAKIR 7°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 10°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmurlu
SİİRT 4°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 9°C
Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı