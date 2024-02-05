Hava sıcaklıkları mevsim normallerini üstüne çıkıyor: Soğuk havalar etkisini kaybediyor mu? İşte yeni hafta için hava durumu tahminleri

MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzeyi ve doğusu bulutlu olacak, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in batısı ve doğusu ile Karadeniz kıyıları, (Malatya dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağış alacak, diğer bölgeler ise az ve parçalı bulutlu olacak.

Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak alacak, diğer bölgeler ise kar ve karla karışık yağmura maruz kalacak. İç ve doğu kesimlerde görüş mesafesi pus ve sis nedeniyle düşecek. Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda çığ oluşma riski var.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı bölgelerde sıcaklık 2 ila 4 derece yükselecek, diğer yerlerde ise sıcaklıkta büyük bir fark olmayacak.

RÜZGAR: Rüzgar çoğunlukla güney ve güneybatıdan esecek, arada sırada hızlanacak, Batı ve Orta Karadeniz'de bazen kuvvetli (30-50 km/sa) olacak.

Canlı yayına katılan Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 13 Şubat'a kadar sıcaklıkta büyük bir değişiklik olmayacağını ve hava sıcaklığının ortalamanın üstünde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Çalışkan, "Çok üşüten ve hızlı bir sıcaklık düşüsü yok. Ayın 15'ine kadar sıcaklıklar ortalamanın üzerinde." diye konuştu.





MARMARA

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.

EDİRNE 19°C

Az ve parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 15°C

Az ve parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu





EGE

Az ve parçalı bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

A.KARAHİSAR 8°C

Az ve parçalı bulutlu

DENİZLİ 15°C

Az ve parçalı bulutlu

İZMİR 17°C

Az ve parçalı bulutlu

MANİSA 18°C

Az ve parçalı bulutlu





AKDENİZ

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, Doğu Akdeniz'in doğusu yağış alacak. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.

ADANA 18°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Az ve parçalı bulutlu

HATAY 13°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 16°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, doğu kesimleri ve Ankara'nın kuzeyi sabah saatlerinde kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.

ANKARA 8°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, kuzeyi yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 11°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

KONYA 10°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, kıyıları yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek.

BOLU 9°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı

DÜZCE 16°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı

KASTAMONU 8°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı

ZONGULDAK 13°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, kıyıları yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karlı ve dik yamaçlarında çığ oluşma riski var.

ARTVİN °C, 6°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve bazen şiddetli kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmur

TOKAT °C, 10°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bulutlu olacak, Malatya hariç bölge geneli kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacak. Buzlanma, don ve sis görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunun karlı ve dik yamaçlarında çığ oluşma riski var.

ERZURUM 0°C

Bulutlu, arada sırada kar yağışlı

KARS -1°C

Bulutlu, arada sırada kar yağışlı

MALATYA 9°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu

VAN 2°C

Bulutlu, arada sırada karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bulutlu ve parçalı bulutlu olacak, bölge geneli yağmur ve sağanak alacak, Diyarbakır ve Antep'in kuzeyi, Siirt'in doğusu karla karışık yağmurlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus görülecek.

DİYARBAKIR 7°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 10°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmurlu

SİİRT 4°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmurlu, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 9°C

Bulutlu ve parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı