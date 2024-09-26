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Hava Tabip Binbaşı Ömer T'nin FETÖ İtirafları

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerini anlatan itirafçı binbaşı, şifreli kod sistemiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:12
Hava Tabip Binbaşı Ömer T'nin FETÖ İtirafları

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ne Sızma Yöntemleri

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında önemli bir itirafçı olan hava tabip binbaşı Ömer T, örgütün Hava Kuvvetlerine sızma yöntemlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

Şifreli Kod Sistemi

Ömer T, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanmış olan iddianameye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmada ''operasyonel hatlar'' üzerinden örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğunu belirtti. 14 Mayıs 2024'te gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 21 örgüt üyesini deşifre etti.

Ortaokuldan İtibaren Bağlantılar

Ömer T, askeri liseye gitme isteğini ortaya koyduktan sonra örgütle temasa geçtiğini ve sınavlara hazırlanmaya başladığını aktardı. Askeri liseyi kazandıktan sonra ödül olarak Fetullah Gülen ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ondan bir saat hediye aldığını ifade etti.

Barkod Sistemi ile Sınıflandırma

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mezun olduktan sonra Hava Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenci alımlarından sorumlu olduğunu belirten Ömer T, kendisine ait olan bilgiler doğrultusunda bir karekod sistemi ile öğrenci tanıma kartlarının düzenlendiğini söyledi. Sami adlı bir mahrem imamın kendisine, sınav kağıtlarındaki barkodların son üç hanelerinin toplamına göre öğrencilerin kategorilendirildiğini bildirdiğini aktardı.

Tehlikenin Farkında Olmak

Ömer T, FETÖ'nün ne kadar güçlü bir yapı olduğunu fark ettikten sonra daha sonraki sınav komisyonu görevlerini mazeret göstererek kabul etmemeye çalıştı. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ömer T, itiraflarıyla birlikte etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

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