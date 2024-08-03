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Hava Yolu Şirketleri, Güvenlik Sebebiyle İsrail ve Lübnan Uçuşlarını İptal Ediyor

Güvenlik endişeleri nedeniyle hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını askıya aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:45
Hava Yolu Şirketleri, Güvenlik Sebebiyle İsrail ve Lübnan Uçuşlarını İptal Ediyor

Hava Yolu Şirketleri Güvenlik Gerekçesiyle Uçuşları İptal Ediyor

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, pek çok hava yolu şirketini etkisi altına aldı. 8 Ağustos'a kadar İsrail ve Lübnan'a gerçekleştirdiği uçuşları durduran firmalar arasında United Airlines, Delta Airlines, Swiss International Air Lines, Lufthansa, Air India, ITA Airways, LOT ve Air France yer alıyor.

ABD Hava Yolu Şirketleri Uçuşları Askıya Aldı

Güvenlik kaygıları nedeniyle United Airlines, New York ile Tel Aviv arasında düzenlediği seferleri 6 Ağustos tarihine kadar durdurdu. Delta Airlines da aynı hattan 2 Ağustos’a kadar uçuşlarını iptal etti.

Avrupa’dan Önemli İptaller

İsviçre'nin bayrak taşıyıcısı Swiss, Zürih ile Tel Aviv arasında uçuşları dayanarak 8 Ağustos'a kadar durdurdu. Alman Lufthansa da güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Hindistan ve İtalya'dan da İptaller

Hindistan merkezli Air India, Orta Doğu’daki durum nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını 8 Ağustos’a kadar durdurma kararı aldı. ITA Airways, güvenlik önlemleri gereği benzer bir açıklamada bulunarak uçuşlarını 6 Ağustos ve 8 Ağustos tarihleri arasında askıya aldı.

Polonya ve Yunanistan Uçuşları da Etkilendi

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, 3-4 Ağustos tarihlerinde Lübnan ve İsrail'e yapacağı 8 uçuşu iptal etti. Yunanistan'ın Aegean Airlines ve Condor Airlines da benzer gerekçelerle uçuşlarını askıya aldı.

İran Hava Sahasından Kaçınılacak

Singapore Airlines, Orta Doğu’daki artan gerginlik nedeniyle İran hava sahasının kullanılmayacağını ve alternatif rotalara yönelileceğini açıkladı. Bu durum birçok uluslararası uçuşu da etkileyecek.

Ben Gurion Havalimanı Normal Faaliyetine Devam Ediyor

Öte yandan, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı normal faaliyetlerine devam ederken, resmi internet sitesinin geçici bir arıza nedeniyle kapandığı bildirildi. Havalimanı yetkilileri, arızanın yoğun girişlerden kaynaklandığını belirtti ve havalimanının işleyişinin normal olduğunu vurguladı.

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