Hava Yolu Şirketlerinden İsrail Seferlerine İptal

İsrail ile Hizbullah Arasında Gerginlik Devam Ediyor

Son dönemde artan gerginlikler, İsrail ve Hizbullah arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Bu durum, uluslararası havayolu şirketlerini de etkileyerek, çeşitli seferlerin iptal edilmesine sebep oldu.

İptal Edilen Seferler

İsrail resmi televizyon kaynakları, Fransız Havayolları ve Transavia gibi 10 uluslararası havayolu şirketinin, İsrail yıla yapılacak toplam 52 seferi iptal ettiğini bildirdi. Bunun yanı sıra, yüzlerce seferin de ertelendiği açıklandı.

Hizbullah’ın Misillemesi ve İsrail Ordusunun Yanıtı

Hizbullah, Fuad Şükür isimli üst düzey komutanlarının suikaste uğramasının ardından İsrail'e karşı misilleme eylemleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda, 320 roket ve bir dizi insansız hava aracı İsrail ordusunu hedef aldı.

İsrail ordusu da, Lübnan'a karşı düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 savaş uçağının görev aldığını ve füze rampalarının vurulduğunu ifade etti.

Bu olaylar, bölgede kapsamlı bir çatışma riskini artırmakta ve genel hava trafiğini olumsuz etkilemektedir.