Havalı Tüfekle Kedilere Zarar Veren Kişiye Hapis İhtimali

Ankara'da Havalı Tüfekle Kedilere Saldırı Davası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, havalı tüfek kullanarak birçok kediyi öldürmekle suçlanan Ömer Ayhan Açmaz hakkında yasal süreç başladı. Açmaz, "evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamasıyla karşı karşıya. Yargılanmasının ardından 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Gelişimi

25 Aralık 2023 tarihinde Seçil Pınaroğlu, beslediği kedilerden bazılarını rahatsızlandıkları için veteriner kliniğine götürdü. Ancak, tedavi edilen hayvanlardan biri, klinik sürecinde yaşamını yitirdi. Kedilerin yapılan otopsi incelemesinde vücutlarında havalı tüfek mermisi tespit edildi. Bu durum üzerine Pınaroğlu, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden rapor aldı.

Şüpheli Açmaz'ın İfadesi

Çeşitli tanık ifadeleri ve araştırmalar sonrasında şüpheli Ömer Ayhan Açmaz'ın, kedilere ateş eden kişi olduğu belirlendi. İddianameye göre, Açmaz ifadesinde kedileri hedef alarak ateş etmediğini, yalnızca metruk binalara korkutma amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Ancak, yasal belgelerde şüphelinin eyleminin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A-2 maddesinde tanımlanan "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu içerdiğine dair kanıtlar mevcut.