HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: SANCAR Envantere Girecek

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'ın Açıklamaları

Mehmet Akif Nacar, Anadolu Ajansı'nın Teknoloji Masası'na konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Silahlı insansız deniz aracı (SİDA) SANCAR hakkında bilgi veren Nacar, bu yıl içinde SANCAR'ın envantere girmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yeni Teknolojiler ve Gelişmeler

Nacar, ayrıca, MAIN adlı sistemin dil çevirisi ve sınıflandırma yapabileceğini belirtti. Bu tür yenilikler, HAVELSAN'ın teknoloji alanındaki öncülüğünü pekiştiriyor.

Yüksek kaliteli mühendislik ve teknoloji çözümleri sunan HAVELSAN, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor.