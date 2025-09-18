HAVELSAN'ın Yetenek Kapsülü TEKNOFEST'te: Yapay Zeka Destekli Mülakat

TOLGA YANIK - HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, insan kaynakları anlamında ihtiyaçları olan başarılı gençlerle TEKNOFEST'te buluşma fırsatı yakaladıklarını belirterek, Yetenek Kapsülü uygulamasını tanıttı.

Mülakat simülasyonu: 10 dakikalık deneyim

Coşkunyürek, "Yetenek Kapsülü isimli uygulamayı TEKNOFEST İstanbul'da hayata geçirdik. Yapay zekayı kullanarak genç arkadaşlarımıza bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Yetenek Kapsülü'nde adayların öncelikle rezervasyon yaptırdığını ve zamanı gelince 10 dakikalık bir mülakat simülasyonuna alındıklarını anlatan Coşkunyürek, adayların kendi yetkinliklerine göre pozisyon seçtiklerini ve kapsülün içinde yapay zekanın yönlendirdiği teknik soruları cevaplandırdıklarını aktardı.

Geri bildirim ve istihdam olanakları

Mülakat sonrası yapay zekanın adaya geri bildirim verip geliştirmeye açık yönlerini paylaştığını söyleyen Coşkunyürek, bu simülasyonun gençlere gerçek bir mülakat deneyimi kazandırdığını vurguladı.

"Yetenek Kapsülü aracılığıyla arkadaşlarımızın bilgilerini kayıt altına almış oluyoruz. Daha sonrasında ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde bu arkadaşlarımızın CV'lerini, tekrar değerlendirmelerini dikkate alarak iletişime geçiyoruz. TEKNOFEST aracılığıyla tanıştığımız ve istihdam ettiğimiz birçok gencimiz var. TEKNOFEST İstanbul'a katılan genç arkadaşlarımızı HAVELSAN Yetenek Kapsülü deneyimini yaşamak için standımıza davet ediyorum."

Yetenek Kapsülü deneyimini yaşayan Batu Eke, sistemin gerçek bir insan gibi davranışsal ve teknik sorular sorduğunu belirterek, "Yetenek Kapsülü, gerçek bir insan kaynakları çalışanıyla görüşüyormuş hissiyatı veriyor. Güzel bir deneyim oldu." dedi.

