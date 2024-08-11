Havuza Düşerek Hayatını Kaybeden Bebeğin Organları İki Çocuğa Can Oldu

Havuza Düşerek Boğulan Bebeğin Organları İki Çocuğa Hayat Verdi

İstanbul'da üzücü bir olay gerçekleşti. Havuza düşerek 1,5 yaşında hayatını kaybeden bir bebeğin organları, nakil bekleyen iki çocuğun yaşamına umut oldu.

Pediatrik Organ Bağışı Ülkemizde Yetersiz

Olay, İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin sorumlusunu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Dinçkan, "Pediatrik organ bağışı ülkemizde çok az sayıda, maalesef bu sayı organ bekleyen çocukların yanında oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

Ailenin Bağış Kararı ve Nakil Süreci

Boğulma tehlikesi geçiren ismi açıklanmayan bebeğin beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bebeğin böbrekleri 6 yaşındaki Erva Miray İstemil ve 4 yaşındaki Burak Ali Bayram'a başarılı bir şekilde nakledildi.

Burak Ali Bayram’ın Annesinin Açıklamaları

Burak Ali Bayram'ın annesi Hilal Teke, "Oğlum, hamileliğin 5. ayında mesane büyümesi yaşadı ve bu nedenle böbreklerinde büyüme oluştu" dedi. Teke, oğlunun doğumdan sonra sürekli hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Diyalize girmesi gerektiği söylendi. Zonguldak'taydık ama nakil için acil İstanbul'a gelmemiz gerekti" sözlerini ekledi. Teke, organ bağışında bulunan bebeğin ailesine de teşekkür etti.

Bağış Sayısının Artması Gerekiyor

Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, nakil edilen 6 yaşındaki Erva'nın yıllardır diyaliz tedavisi gördüğünü, her iki çocuğun da başarılı nakil sonrası sağlığına kavuştuklarını söyledi. Dinçkan, "Bu bağış sayesinde iki çocuk böbrek yetmezliğinden kurtulmuş durumda" dedi.