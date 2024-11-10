DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Havza Atatürk Evi'ni 1684 Kişi Ziyaret Etti

Havza Atatürk Evi, Büyük Önder’in 86. ölüm yıldönümünde 1684 ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:49
Havza Atatürk Evi'ni 1684 Kişi Ziyaret Etti

Havza'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Atatürk'ün 18 gün kaldığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahlarından biri olan Havza Atatürk Evini 1684 kişi ziyaret etti.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı tarihi ev, günümüzde müze olarak hizmet vermekte ve ziyaretçiler doğal bir akışla tarihi atmosferi deneyimleyebilmektedir.

Müzede, Atatürk'ün çalışma odasında balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı ve Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergilenmektedir.

Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın önemini anlatan bilgi notları yer almaktadır.

Samsun Motosiklet Kulübü üyeleri de 30 kişilik grupla 10 Kasım'da Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Kulüp üyeleri adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
2
CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu
3
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı
5
İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'
6
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı
7
Bakan Yardımcısı Boyraz, Sakarya'da Gençlerle Ayva Hasadı Yaptı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek