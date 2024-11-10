Havza Atatürk Evi'ni 1684 Kişi Ziyaret Etti

Havza'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Atatürk'ün 18 gün kaldığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahlarından biri olan Havza Atatürk Evini 1684 kişi ziyaret etti.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı tarihi ev, günümüzde müze olarak hizmet vermekte ve ziyaretçiler doğal bir akışla tarihi atmosferi deneyimleyebilmektedir.

Müzede, Atatürk'ün çalışma odasında balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı ve Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergilenmektedir.

Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın önemini anlatan bilgi notları yer almaktadır.

Samsun Motosiklet Kulübü üyeleri de 30 kişilik grupla 10 Kasım'da Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Kulüp üyeleri adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.