Hawaii'de Kaanapali Plajı Yanında Patlama: 7 Yaralı

Hawaii'de Patlama Korkuttu

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kaanapali Plajı yakınlarında bulunan bir otelin yanında meydana gelen patlama, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Olayda 7 kişi yaralandı ve bu yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

Yerel Polis Açıklama Yaptı

Yerel polis, patlamanın olduğu bölgedeki tahliye işlemlerinin yapılmadığını ve olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Patlama sonrası otel çevresinde moloz yığınları oluşurken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttığı ifade edildi.

Olay, Maui adasında bulunan turistik bir merkezde meydana gelirken, yaralıların tedavi süreci devam ediyor.