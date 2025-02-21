Hawaii'de Kaanapali Plajı Yanında Patlama: 7 Yaralı

Hawaii'de bir otelin yanında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:09
Hawaii'de Kaanapali Plajı Yanında Patlama: 7 Yaralı

Hawaii'de Patlama Korkuttu

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kaanapali Plajı yakınlarında bulunan bir otelin yanında meydana gelen patlama, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Olayda 7 kişi yaralandı ve bu yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

Yerel Polis Açıklama Yaptı

Yerel polis, patlamanın olduğu bölgedeki tahliye işlemlerinin yapılmadığını ve olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Patlama sonrası otel çevresinde moloz yığınları oluşurken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttığı ifade edildi.

Olay, Maui adasında bulunan turistik bir merkezde meydana gelirken, yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Becirovic, Türkiye'ye Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğü İçin Teşekkür Etti
2
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da Medya Toplantısına Katıldı
3
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
4
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tshisekedi Telefon Görüşmesi Yaptı
6
Ağrı'daki Kapanan Yol, Paletli Ambulansla Açıldı
7
Trump Zelenskiy'nin Müzakerelerde Olmasını Önemsemiyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!