Hawaii'de Kargo Uçağı Metruk Binasına Çarptı: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Hawaii'de Talihsiz Uçak Kazası

ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde meydana gelen trajik bir uçak kazasında, Daniel K Inouye Havaalanı'ndan eğitim amacıyla kalkan küçük kargo uçağı metruk bir binaya çarparak, iki pilotun yaşamını yitirmesine yol açtı.

FAA'dan Açıklama Geldi

Havacılık güvenliğinden sorumlu Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayla ilgili olarak yaptıığı açıklamada, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra yakındaki metruk binaya çarptığını belirtti. Kazanın ardından alev alan uçaktaki iki pilot maalesef kurtarılamadı.

Son Anlarda Kuleyle İletişim

Hawaii News Now tarafından edinilen ses kayıtları, kazanın hemen öncesinde pilotun kuleyle yaptığı iletişimde, "Kontrolü kaybettik." ifadesini kullandığını gün yüzüne çıkardı. Bu cümle, kazanın anının ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.