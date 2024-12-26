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Hawaii'de Uçak Tekerlek Yuvasında Ceset Bulundu

Hawaii'deki bir havalimanına inen uçakta, tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:52
Hawaii'de Uçak Tekerlek Yuvasında Ceset Bulundu

Hawaii'de Uçak Tekerlek Yuvasında Ceset Bulundu

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Chicago'dan Maui'ye sefer yapan United Airlines ait bir uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu. Olay, uçak iniş sonrası yapılan kontroller sırasında tespit edildi.

Maui polisi, Kahului Havalimanı’na inen uçakla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. United Airlines, cesedin iniş takımlarının yuvasının yalnızca uçağın dışından erişilebilen bir bölümünde bulunduğunu ve cesedin bu yöntemde nasıl ve ne zaman yerleştirildiğinin henüz bilinmediğini açıkladı.

Uzmanlar, tekerlek yuvasında yolculuk edenlerin genellikle hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirtiyor. Ayrıca, iniş takımlarının açılması sırasında ezilme riski de bulunduğu vurgulanıyor.

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