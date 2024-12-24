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Hawaii Kilauea Yanardağı'nda Patlama: Yerel Saatle 02.00'da Faaliyete Geçti

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi, ancak bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:13
Hawaii Kilauea Yanardağı'nda Patlama: Yerel Saatle 02.00'da Faaliyete Geçti

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda Patlama!

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nın yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğini duyurdu.

Bölge Sakinleri İçin Tehdit Yok

USGS tarafından yapılan açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak söz konusu patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi. Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı ifade edildi.

Volkanik Gaz Salınımı Artıyor

Patlamalar sonucunda volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi. USGS, Kilauea'nın yeniden faaliyete geçme ihtimali nedeniyle bu aktif yanardağı yakından takip ettiğini bildirdi.

Dünyanın En Aktif Yanardağlarından Biri

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da 1983 yılından beri sürekli patlamalar gözlemleniyor. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

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