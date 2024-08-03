Hayali İsrailli Olimpiyat Sporcusu Videosu Tartışma Yarattı

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir video, hayali olarak tasarlanan İsrailli bir atlayıcının performansıyla dikkat çekti. Videoda, olimpiyatlarda yarışan bu sporcunun, havuz yerine Filistin'e bomba gibi düştüğü gösteriliyor.

Paris Olimpiyatları ve Tepkiler

Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde, söz konusu videoda sporcunun "kusursuz" atlayışının ardından havuza girmediği, bunun yerine Filistin'e bomba şeklinde düştüğü kurgulandı. Videoda yer alan spiker, "Sporcu olimpiyat şampiyonu!", "Mükemmel atladı!", "Harika bir dalış!" gibi ifadelerle performansı övse de, video sonunda şu mesaj yer alıyor:

"Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, İsrail olimpiyat takımının sporcuları, IDF'nin (İsrail ordusu) bir parçası oldukları için Filistinlilerin soykırımına katılmışlardır. Onlara yazıklar olsun. Spora yazıklar olsun. Dünyaya yazıklar olsun."

Bu viral paylaşım, kısa sürede on binlerce kez görüntülenip beğeni topladı.

İsrail'in Olimpiyatlarda Temsili Üzerine Tartışmalar

Fransa, Gazze'ye gerçekleştirilen saldırılarla gündemdeyken, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'nda temsil edilmesi büyük tepki topladı. Muhalefet, İsrailli sporcuların "tarafsız sporcu" statüsüyle yarışmasını istiyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kiev ziyaretinde "Rus ve Belaruslu sporcular Olimpiyat Oyunları'nda hoş karşılanmayacak." demişti. Bu bağlamda, Rusya ve Belaruslu sporcuların yalnızca "tarafsız sporcu" olarak katılmasına izin verildi.

Yahudi Tsedek Topluluğu'ndan yapılan bir açıklamada ise, "Gazze'de soykırım devam ederken, bu İsrailli sporcuların Olimpiyat Oyunları'na katılması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.