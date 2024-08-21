Hayalini Gerçekleştiren Genç Kadın: Restorasyon Sektöründe Başarı Hikayesi

Bankacılık Sektöründen Restorasyona Geçiş

Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, 2 yıl önce restorasyon işine adım atan 33 yaşındaki Ceylan Çalıkbaşı, babasının yanında çalışmalar yaparak hayalini gerçekleştiriyor.

Eğitim ve İlk Adımlar

Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu olan Çalıkbaşı, bankacılık sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla restorasyon alanına geçti. Babasının firmasında çalışarak, restorasyon işinin inceliklerini öğreniyor.

Tarihi Değerlere Sahip Çıkma Vizyonu

Ceylan Çalıkbaşı, AA muhabirine verdiği röportajda, "Çok uzun yıllar önce bu işe başlamak istemiştim. Sektörün zorlukları nedeniyle babamı ikna etmekte zorlandım." dedi. Babası, yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet göstermekte ve restorasyon projeleri yürütmektedir. Çalıkbaşı, tarihi evlerin restorasyonunun kendilerini motive ettiğini ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kadınların Rolü

Çalıkbaşı, Yörük köyünde restore ettikleri konağın 1908 yapımı olduğunun altını çizerek, tarihî değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ayrıca, kadınların restorasyon sektöründe başarılı olabileceğine inanıyor: "Harç yapıyorum, taş taşıyorum ve taş duvar derzi yapıyorum. Zorlukları var ama bu işin üstesinden gelebiliriz. Kadınlar bu alanda yer almalı, çalışmalı ve öğrenmelidir," şeklinde konuştu.

İş Günleri ve Disiplini

Çalıkbaşı, günlük çalışma rutinlerini sabah 07.30'da başlayarak düzenlediklerini belirtti. Çalışma süreleri boyunca çeşitli görevleri planlayarak akşam saatlerine kadar projeleri tamamlamaya gayret gösteriyorlar.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, 2 yıldır ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda görev alıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başlayan Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.