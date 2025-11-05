Hayat Devam Etsin Sempozyumu: 32 bin 982 kişi organ bekliyor

Hayat Devam Etsin-Organ Bağış Sempozyumu: 32 bin 982 kişi organ bekliyor

Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) iş birliğiyle düzenlenen Hayat Devam Etsin-Organ Bağış Sempozyumu, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda, Türkiye’de 32 bin 982 kişinin organ bağışı beklediği duyuruldu.

Açılış konuşmasında organ naklinin önemi vurgulandı

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan açılışta konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların son dönemlerde önemli bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekti. Kurnaz, organ yetmezliklerinin bireylerin yaşam süresi ve kalitesini etkilediğini, ayrıca ülke ekonomisi ve iş gücünde kayıplara yol açtığını belirtti.

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerine şöyle devam etti: "Organ bağışı ve nakli, yalnızca tıbbi bir konu değil, toplumsal bir sorumluluktur. Ülkemizde organ nakli süreçlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi, hayati bir rol oynamaktadır. Bu sistem sayesinde sınırlı sayıdaki organ ve dokular, bilimsel kurallara ve etik ilkelere uygun biçimde, adaletli bir sistemle en uygun hastalara ulaştırılmaktadır. Ne yazık ki nakil bekleyen hasta sayımız göz önüne alındığında, hala ulaşmamız gereken uzun bir yol olduğu aşikardır."

Ekim ayı verileri ve bekleyen hasta sayıları

Prof. Dr. Kurnaz, Türkiye’de ekim ayı itibarıyla 1801 beyin ölümü tespit edildiğini ve bunlardan 396'sının organ bağışına onay verildiğini aktardı. Halihazırda bekleyen hastalara ilişkin dağılım şu şekilde verildi: 25 bin 651 böbrek, 2 bin 504 karaciğer, bin 540 kalp, 207 akciğer, 235 pankreas, 4 ince bağırsak ve 2 bin 795 kornea. Bu rakamlarla birlikte toplam 32 bin 982 vatandaşın bağış beklediği vurgulandı.

Bölgesel koordinasyon ve saha çalışmaları

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, her sağlıklı bireyin bir gün organ nakli bekleyebileceğini belirterek sistemin önemine dikkat çekti. Kazak, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan yapıyı "müdahale edilmeyen, güvenli, şeffaf ve açık bir sistem" diye tanımladı ve ekledi: "Türkiye’de toplam 9 tane bölge var. Samsun da bunlardan bir tanesi."

Kazak ayrıca Samsun'a bağlı illerin Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop, Amasya, Tokat olduğunu ve sahada bu sistem içinde yaklaşık 1000 kişiyle çalıştıklarını söyledi.

Hastane koordinasyonunun önemi

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, organ nakli süreçlerinin organın teslim alınmasından nakle ve sonrasındaki takip süreçlerine kadar ömür boyu süren zorlu bir yol olduğunu belirterek organ nakli koordinatörlüğüne teşekkür etti. Özgen, "Biz de bu yolculuğun bir parçası olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Sempozyum programı ve etkinlikler

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İbrahim Levent Güngör tarafından "Beyin Ölümü Tanısı" ve Dr. Mehmet Kazak tarafından "Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi" konulu sunumlar yapıldı. Sempozyumun sonunda OMÜ fuaye alanında açılan "Organ Nakli Temalı Oyuncak Sergisi" yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, teşekkür belgelerinin takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Programa ayrıca OMÜ Organ Nakli Koordinatörü hemşire Birgül Tan, akademisyenler, organ nakli olmuş kişiler, nakil bekleyenler ve öğrenciler katıldı.

