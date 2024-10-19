Hayati İnanç Gençlerle 'Hayata Şiirden Bakmak' Söyleşisi Yaptı

Hayati İnanç Gençlerle Buluştu

Şair, yazar ve hukukçu Hayati İnanç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Gençlik Konferansları" kapsamında "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Programın Detayları

TDED'nin yaptığı açıklamaya göre, etkinlik İstanbul Adalet Sarayı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı ve selamlama konuşmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Akın Çiçek yaptı.

İslam Tarihinden Örnekler

Programa katılan gençlere hitap eden İnanç, son dönemlerde yaşanan olaylara dair İslam tarihinden pek çok örnek vererek, "Kaynak problemimiz yok, idrak problemimiz var." ifadesini kullandı. Ayrıca, divan şairlerinden Nabi ve Fuzuli'den beyitler okuyarak gençleri şiirle buluşturdu.

İyilik ve Mutluluk Üzerine Vurgular

Dinleyicilere, Hazreti Ali’nin "Helalin hesabı haramın hesabı vardır" sözünü hatırlatan İnanç, mutluluğun temel şartlarını şöyle açıkladı: "Allah'ı ve ahireti unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut." Gençlere hayatlarının değerini bilmelerini vurgulayan İnanç, Osman Nevres’in "Yadında mı doğduğun anlar/Sen ağlardın gülerdi alem/Öyle bir ömür sür ki mevtin/Olsun sana hande, halka matem" dizeleriyle sözlerini tamamladı.

Tanıma ve Hediyeler

Etkinliğin sonunda, Hayati İnanç'a TDED adına bir hüsnühat levhası hediye edildi. Gençlerle dolu bir atmosferde gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.