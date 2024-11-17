Hayati Yazıcı: AK Parti 22 Yıldır Türkiye'ye Damga Vuruyor

Hayati Yazıcı, Güneysu Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin düzenlediği Güneysu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'den bugüne dek Türkiye'nin her alanında iz bıraktıklarını ifade etti. Yazıcı, "İlgilenmediğimiz, elimizin uzanmadığı, hizmet götürmediğimiz hiçbir nokta bırakmadık" dedi.

Ailenin Gücü ve AK Parti

Yazıcı, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Bizim bir de siyasi ailemiz var; o da AK Parti. Bu çatıda, 14 Ağustos 2001'den beri milletin hukukunu korumak için bir araya geldik" ifadesini kullandı. Ayrıca, partinin en büyük gücünün teşkilatlar olduğunu belirterek, "Teşkilatların en büyük gücü, birlik ve bütünlüğüdür" diye ekledi.

Kongrelerin Önemi

Yazıcı, kongrelerin önemine dikkat çekerek, bu etkinliklerin partinin hikmetinin hesaplandığı yerler olduğunu ifade etti. Kongrelerde, yapılması gereken işleri gözden geçirip, hedefleri belirlediklerini dile getirdi.

Siyasi Rekabet ve Değerler

Yazıcı, siyasi rekabetin projeler üzerine yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, "Siyaset değerler üzerinden değil, projeler üzerinden yapılmalıdır. Biz değerleri tartışmayalım diyoruz" ifadelerini kullandı. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganının herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yazıcı, bu umdelerin yalnızca AK Partililerin değil, tüm 85 milyon vatandaşın sembolü olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin Görevleri

"Bu millet 22 yıldır AK Parti kadrolarına emaneti teslim etti" diyen Yazıcı, partinin her sorunla ilgilendiğini ve önceliklerini belirlemeden hiçbir sorunu gündemden uzak tutmadığını anlattı. 3 Kasım tarihinin AK Parti'nin 22 yıllık sürekliliğini simgelediğine dikkat çekti.

Yeni İlçe Başkanı Seçimi

Yeni ilçe başkanı Gökhan Yıldız'ın seçildiği programda, AK Parti Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve eski AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı da konuşmalar yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Güneysu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Güneysu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.