Hayati Yazıcı'dan Erdoğan'a Yapılan Hakaretlere Sert Tepki

Yazıcı, Hakaretleri Nefretle Kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Saraçhane'deki gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere sert tepki gösterdi. Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri, milletimizin kutsallarına yönelik saldırıları nefretle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Milletin İradesine Saldırı

Yazıcı, bu durumun sadece Erdoğan’a değil, milletimize ve milletimizin iradesine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. "Saraçhane'de yaşanan bu ahlaksızlık... Buna zemin hazırlayanlar, bu edepsizliği yapanlar hukuk önünde ve milletimizin vicdanında mutlaka hesabını verecektir" şeklinde konuştu.

Huzuru Bozan Provokasyonlar

Ayrıca, Yazıcı, "Yargı sürecini provoke ederek sokak çağrıları yapmak, milletimizin huzurunu bozmak, toplumu ayrıştıracak girişimlerde bulunmak demokratik hak arama yöntemi değildir" diyerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.