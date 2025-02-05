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Hayatını Kaybedenler 'Anadolu Karanfili' ile Anılacak

Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı için 'Anadolu Karanfili' resmi sembol olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:38
Hayatını Kaybedenler 'Anadolu Karanfili' ile Anılacak

Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yılı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı nedeniyle önemli bir anma etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikte, devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyen 'Anadolu Karanfili', anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak seçildi.

Anadolu Karanfili'nin Anlamı

Bakanlığın açıklamasına göre, depremler sonrası başlatılan asrın inşa seferberliği sürecinin bir parçası olarak belirlenen 'Anadolu Karanfili', deprem bölgesi için umut, dayanışma, birlik ve beraberliğin sembolü oldu. Bu özel çiçek, devletin ve milletin depremden etkilenen 11 ile gösterdiği güçlü destek, sevgi ve dayanışmayı temsil ediyor.

Törenin Detayları

Bu kapsamda Anadolu Karanfili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Bakanlık ev sahipliğinde yarın Adıyaman'da düzenlenecek 'Bir Oluruz' temalı anma töreninde kullanılacak. Törene katılanlar, toplanacakları alanlarda deprem şehitlerini anmak için yakalarında Anadolu Karanfili taşıyacaklar.

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