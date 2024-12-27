Hayatta İyilik Var Derneği, Burkina Faso'da 170 Su Kuyusunu Yeniden İşlevsel Hale Getiriyor

Hayatta İyilik Var Derneği, Burkina Faso'daki 170 Su Kuyusunu Onaracak

Hayatta İyilik Var Derneği, Burkina Faso'da daha önce açılmış ancak zamanla onarıma ihtiyaç duyan 170 su kuyusunu yeniden işlevsel hale getirecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika'daki saha çalışmalarında yalnızca Burkina Faso'da tespit edilen bu kuyuların tamiri için çalışmalar başlamış durumda.

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş'in Açıklamaları

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, bu su kuyularının yeniden çalışır hale gelmesinin bölge halkı açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan zirvede Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanı'nın vardığı mutabakatın, Afrika'daki projeleri olumlu etkilediğini ifade etti.

Keleş, Burkina Faso'ya gelmelerinin iki temel sebebinden birinin, daha önce Türkiye'den gelenlerin açtığı su kuyularının atıl kalması olduğunu dile getirdi. Bu kuyuların bakımının yapılmadığını ve zamanla kuruyup işlevsiz hale geldiğini vurgulayan Keleş, bir su kuyusunun yeniden açılmasının 10 bin avro, tamirinin ise 2 bin 500 avro maliyet getirdiğini aktardı. Dernek olarak, bu 170 su kuyusunu tamir etme kararı aldıklarını belirtti.

Afrika'daki Durum ve Gelecek Projeler

Keleş, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan bağlarının güçlenmesinin sivil toplum kuruluşlarına cesaret verdiğini ifade etti. Ayrıca, Batı'nın Afrika üzerindeki etkisini eleştirerek, bu durumun bölge halkının açlıkla mücadelesine sebep olduğunu söyledi. Keleş, “Batının oyun kurucuları bizim güçlü bir şekilde burada olmamamızdan yararlanmış...” diyerek, Afrika'nın yıllardır sömürüldüğünü vurguladı.

Dernek olarak planladıkları projelerle insanların hayatlarına ufak dokunuşlar yaparak, ticari hayata kazandırmayı ve ailelerinin geçimini sağlamalarını hedeflediklerini belirten Keleş, ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimine destek olacak projeleri büyüterek sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.