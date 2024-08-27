Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinlilere Destek İçin Kahire'de Merkez Kurdu

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Önemli Bir Adım

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının zor durumuna kayıtsız kalmayarak Kahire'de bir lojistik destek merkezi kurdu.

Merkez Hakkında Detaylar

Dernek, Kahire'deki bu yeni merkez ile Filistinli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Merkez, her 15 günde bir ailelerin gıda ve diğer ihtiyaçlarını tedarik edebilecekleri bir imkan sunuyor.

Servis Desteği ile Ailelere Ulaşım Kolaylığı

Kahire’ye uzak bölgelerde yaşayan aileler için, dernek tarafından tahsis edilen servis araçları ile merkeze ulaşım sağlanıyor. Böylece ailelerin ihtiyaçlarına ulaşması kolaylaştırılıyor.

İhtiyaçların Tespiti ve Karşılanması

Merkezde, ailelerin ihtiyaçları tespit edildikten sonra, yapılan ziyaretler aracılığıyla bu ihtiyaçlar da karşılanıyor. Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, Gazzeli ailelere düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve her ailenin ihtiyaçlarını belirleme çabası içinde olduklarını ifade etti.

Hedef: İhtiyaçları Karşılamak

Keleş, merkez açılırken, ailelerin gıda sıkıntısı çekmemesi için aktif bir çözüm süreci oluşturduklarını belirtti. Rutin ziyaretlerle ailenin ihtiyaçlarına anında karşılık vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu.

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu.

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistin'den Mısır'a getirilen Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Kahire'de lojistik destek merkezi oluşturdu.