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Hayber Pahtunhva'da Çatışma: 4 Asker ve 6 Saldırgan Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva bölgesinde çatışmada 4 asker ve 6 saldırgan öldü, saldırganların kimliği belirsiz.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:29
Hayber Pahtunhva'da Çatışma: 4 Asker ve 6 Saldırgan Hayatını Kaybetti

Hayber Pahtunhva'daki Çatışma Detayları

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen çatışmada, 4 asker yaşamını yitirirken, 6 saldırgan da etkisiz hale getirildi. Pakistan ordusunun yaptığı açıklamaya göre, askerler ile saldırganlar arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Pakistan Ordusundan Açıklama

Ordu yetkilileri, çatışmanın detayları hakkında bilgi verirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi sunmadı. Bu durum, bölgedeki güvenlik kaygılarını artırdı.

Artan Güvenlik Sorunları

Son zamanlarda Pakistan’da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artan saldırılar dikkat çekiyor. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da faaliyet gösteren Pakistan Talibanı tarafından planlandığını iddia ederken, Afgan yetkilileri ise bu suçlamaları reddetti.

Bu gelişmeler, Pakistan'daki güvenlik durumunun istikrarını tehdit ederken, uluslararası ilişkilerde de gerilimi artırıyor.

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