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Hayber Pahtunhva'da Cenaze Töreni Sonrası Silahlı Saldırı: 4 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'da bir cenaze sonrası gerçekleşen silahlı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:12
Hayber Pahtunhva'da Cenaze Töreni Sonrası Silahlı Saldırı: 4 Polis Hayatını Kaybetti

Hayber Pahtunhva'da Gerçekleşen Silahlı Saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva bölgesinde, bir polisin cenazesi sonrası düzenlenen silahlı saldırı sonucunda, 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırının Ayrıntıları

Dawn gazetesine göre, yetkililer, Bannu bölgesindeki cenaze töreni tamamlandıktan sonra aniden saldırının gerçekleştiğini duyurdu.

Olay sırasında burka giymiş ve bombalı yelek taşıyan 5 saldırganın polis güçlerine ateş açtığı bildirildi. Yaşanan çatışmada 4 polisin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Saldırganların Durumu

Yetkililer, saldırganların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Ancak, şu ana kadar bu saldırıyı üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.

Pakistan'da Terör Sorunu

Pakistan, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırılarına sıkça maruz kalıyor. İslamabad, bu saldırıların planlayıcısının Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu öne sürerken, Afganistan ise bu iddiaları reddetti.

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