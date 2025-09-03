Hayber Pahtunhva'nın Kurram Bölgesinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre bölge emniyet yetkilisi Abbas Macit Marvat, olayla ilgili açıklamada bulundu. Marvat, 'Aşağı Kurram bölgesinde bir araca düzenlenen trajik silahlı saldırıda 6 yolcu hayatını kaybetti.' dedi.

Saldırı sonrası zanlıları yakalamak için arama faaliyetleri yürütüldüğünü bildiren Marvat, olayla bağlantılı olarak 12 kişinin gözaltına alındığını ve operasyonlarda çok sayıda silahın ele geçirildiğini söyledi.

Abbas Macit Marvat ayrıca, 'Hiçbir teröriste ayrım yapılmayacak. Hiç kimsenin bölgesel barışı bozmasına izin verilmeyecek.' ifadelerini kullandı.

Bölgede süregelen terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı yapılar, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Diğer yandan Belucistan'da faaliyet gösteren Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nın saldırıları da ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.