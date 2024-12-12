Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva katıldı.

Tören, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında gerçekleşti. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından, halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri, mezara çiçek bırakıp dua ederek saygılarını sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yılları arasında Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreteri olarak görev yapan Haydar Aliyev, ülkenin bağımsızlık kazanmasının ardından 1993-2003 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmiştir.

Haydar Aliyev'in hatırası, kendisine verilen "Umummilli lider" unvanıyla halkın gönlünde yaşamaya devam etmektedir.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.