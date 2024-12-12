DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,73 -0,33%
ALTIN
3.038,46 0,26%
BITCOIN
3.499.266,21 0,95%

Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı anma töreniyle kutlandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törene katıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:20
Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı

Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva katıldı.

Tören, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında gerçekleşti. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından, halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri, mezara çiçek bırakıp dua ederek saygılarını sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yılları arasında Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreteri olarak görev yapan Haydar Aliyev, ülkenin bağımsızlık kazanmasının ardından 1993-2003 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmiştir.

Haydar Aliyev'in hatırası, kendisine verilen "Umummilli lider" unvanıyla halkın gönlünde yaşamaya devam etmektedir.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni...

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni...

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye'de Kaybolan ABD'li Travis Timmerman, Şam'da Bulundu
2
Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina
3
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
4
Adıyaman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor
6
Konya'da Çocuklar Tarım Alanında Eğitim Alıyor

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı