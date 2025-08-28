Haydarpaşa'da Arıza: VIKTOR ZABELIN Ahırkapı'ya Demirletildi

Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Kıyı Emniyeti'nden açıklama
Yalova'dan Ordu'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 108 metre boyundaki kuru yük gemisi "VIKTOR ZABELIN", ekiplerin çalışmasıyla Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada olayla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, gemide Haydarpaşa Mendireği açıklarında bir makine arızası meydana geldiği ve müdahalenin gecikmeden başlatıldığı belirtildi.
Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda çekilerek güvenli bir şekilde Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.